Зеленський затвердив Клименка та Малюка у складі РНБО

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №73/2023 опублікований на сайті Глави держави.

Відповідно до тексту документа, до персонального складу Ради національної безпеки і оборони введено міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Також у персональному складі РНБО затверджено голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Крім того, Президент постановив припинити членство у складі РНБО Дениса Монастирського.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО визначила перелік держпосадовців, які зможуть виїжджати з України в разі службової необхідності