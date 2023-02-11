Зеленський затвердив Клименка та Малюка у складі РНБО
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Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №73/2023 опублікований на сайті Глави держави.
Відповідно до тексту документа, до персонального складу Ради національної безпеки і оборони введено міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Також у персональному складі РНБО затверджено голову Служби безпеки України Василя Малюка.
Крім того, Президент постановив припинити членство у складі РНБО Дениса Монастирського.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.