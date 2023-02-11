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У Києві та трьох областях завтра не відключатимуть світло

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світло
У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях у неділю, 12 лютого, не відключатимуть світло.

Про це ДТЕК повідомляє у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях", - йдеться в повідомленні.

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Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно зі стабілізаційними графіками.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Очі ж не витримають!
  • Юрій Ан 612fed4e
    А включати будуть?
  • Player New
    Кацапи там від люті обісруться.
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