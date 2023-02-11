У Києві та трьох областях завтра не відключатимуть світло
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У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях у неділю, 12 лютого, не відключатимуть світло.
Про це ДТЕК повідомляє у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях", - йдеться в повідомленні.
Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно зі стабілізаційними графіками.