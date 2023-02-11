ПВК "Вагнер" завербувала 1200 в’язнів з окупованого Криму, - Генштаб
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Приватна військова компанія "Вагнер" завербувала для участі у війні проти України близько 1200 ув’язнених, які відбували покарання на території тимчасово окупованого Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"З метою компенсувати масштабні військові втрати, з початку лютого цього року, росія використала близько 1200 осіб з російської приватної військової компанії "вагнер", які були завербовані у в’язницях з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим", - зазначається у повідомленні.