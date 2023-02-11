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ПВК "Вагнер" завербувала 1200 в’язнів з окупованого Криму, - Генштаб

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вагнер
Приватна військова компанія "Вагнер" завербувала для участі у війні проти України близько 1200 ув’язнених, які відбували покарання на території тимчасово окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"З метою компенсувати масштабні військові втрати, з початку лютого цього року, росія використала близько 1200 осіб з російської приватної військової компанії "вагнер", які були завербовані у в’язницях з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим", - зазначається у повідомленні.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Вони поїдуть подивитись що сталось з папірєднікамі.
  • Alex Dev 0616d21e
    нових наловлять
  • vsbu vsbu
    ...в сенсі що від них залишилось?
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