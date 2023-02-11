Протягом 11 лютого ворог обстріляв 3 громади Сумщини - 45 прильотів, - ОВА

У Сумській області війська російської федерації обстріляли три територіальні громади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 3 територіальних громад області: Миропільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської. Було зафіксовано 45 прильотів", - ідеться в повідомленні.

По території Миропільської громади росіяни били з мінометів. Усього за день було 14 влучань.

Ближче до обіду було здійснено мінометний обстріл Зноб-Новгородської громади - 17 влучань, а після 14:00 зафіксовано удари зі ствольної артилерії - 8 влучань.

Крім того, повідомляється про артобстріл території Шалигинської громади (ймовірно зі ствольної артилерії) - 6 влучань.

За даними ОВА, в усіх випадках без наслідків.

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