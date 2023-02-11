Протягом 11 лютого ворог обстріляв 3 громади Сумщини - 45 прильотів, - ОВА
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У Сумській області війська російської федерації обстріляли три територіальні громади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбуці.
"Протягом дня ворог здійснив обстріли 3 територіальних громад області: Миропільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської. Було зафіксовано 45 прильотів", - ідеться в повідомленні.
По території Миропільської громади росіяни били з мінометів. Усього за день було 14 влучань.
Ближче до обіду було здійснено мінометний обстріл Зноб-Новгородської громади - 17 влучань, а після 14:00 зафіксовано удари зі ствольної артилерії - 8 влучань.
Крім того, повідомляється про артобстріл території Шалигинської громади (ймовірно зі ствольної артилерії) - 6 влучань.
За даними ОВА, в усіх випадках без наслідків.