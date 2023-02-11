Німеччина наступного тижня почне навчати військових ЗСУ управляти Leopard 2, - Spiegel

Німеччина розпочне навчати українських військових управляти танками Leopard 2 у середині наступного тижня.

Про це повідомляє Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Джерела видання зазначають, що до Німеччини з Польщі прибули перші групи українських солдатів для навчання. Воно проходитиме на військовому полігоні в місті Мунстер, де українці навчаються на бойових машинах піхоти Marder.

"Курси будуть прискореними та займуть лише 6-8 тижнів. Зазвичай, підготовка займає кілька років", - йдеться у матеріалі.

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Раніше Бундесвер повідомляв, що українських військових навчатимуть лише базовим навичкам поводження з танками, а також відпрацюванню взаємодії Leopard 2 та Marder на полі бою.

Якщо все піде за планом, перші українські військові вирушать на фронт на Leopard 2 вже наприкінці березня. Від початку війни Німеччина вже навчила управляти різними бойовими системами, такими як зенітні самохідні установки Gepard та гаубиці Panzerhaubitze 2000, близько 1,5 тис українських солдатів.