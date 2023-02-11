Для державного перевороту в Молдові підготовлено спецзагін кадировців, - Данілов

РФ планує провести переворот у Молдові та відправила до Туреччини чеченських "рятувальників", після цього вони можуть опинитись у Кишиневі

Про це в етері телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Давайте не говорити, що у Молдови нічого не відбулося. Там зараз відбувається зміна керівництва країни, максимально посилюється силовий блок", - сказав він.

Окрім цього, Данілов також розповів, що українська розвідка попередила Молдову, що РФ найближчим часом хоче там провести так званий державний переворот. Росія хоче, щоб там ще раз "запалало", щоб там була точка напруги, на яку звертатимуть максимальну увагу.

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"Крім того, ті покидьки, які були 24-25-26 лютого у складі так званого "чеченського угрупування" на нашій території, зараз вже перебувають в Туреччині та працюють там "рятувальниками". Ми зараз уважно відстежуємо, щоб не сталося так, що ці "рятувальники" опиняться в Кишиневі. Ми знаємо їх прізвища та імена. У них було особисте завдання з 24-го лютого", - додав Данілов.

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