Великий наступ Росії вже розпочався, але у Кремля з ним великі проблеми, - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що "великий наступ" Росії вже почався, проте він відбувається не так, як окупанти собі уявляли, бо українські захисники його потужно відбивають.

Про це Данілов сказав у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"З великим наступом у них великі проблеми. Ми бачимо на сьогоднішній день, що те, що вони запланували, те, що вони вже почали свій наступ, вони просто не кажуть, що вони його почали. Наші війська його вже потужно відбивають. Той наступ, який вони планували, він уже поступово іде, але не той наступ, на який вони розраховували", – сказав секретар РНБО.

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