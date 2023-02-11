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Великий наступ Росії вже розпочався, але у Кремля з ним великі проблеми, - Данілов

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олексій,данілов
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що "великий наступ" Росії вже почався, проте він відбувається не так, як окупанти собі уявляли, бо українські захисники його потужно відбивають.

Про це Данілов сказав у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"З великим наступом у них великі проблеми. Ми бачимо на сьогоднішній день, що те, що вони запланували, те, що вони вже почали свій наступ, вони просто не кажуть, що вони його почали. Наші війська його вже потужно відбивають. Той наступ, який вони планували, він уже поступово іде, але не той наступ, на який вони розраховували", – сказав секретар РНБО.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    Сергей Лысый @SergejLysyj1 https://twitter.com/SergejLysyj1/status/1624493883798298628 46 мин
    Чехи предлагали Украине купить патроны 7,62 по 7 центов, наши скоты из МО купили по 1,7$. Скоро это будет во всех европейских СМИ. Что с ***** Резников?
  • Alex Sav 8157c114
    ганс хрістіан данілов казочка про пу..
    коли ж він заткнеться??????????????????????????????
    брови черное густие
    речи длинние пустие
    нету толку от него
    мудака болтливого
  • Алекс Скела
    Ета много ходов очка путіна!
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