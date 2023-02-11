Поки Євросоюз очолює Швеція, це найкращий час для України зробити прорив до євроінтеграції, - посол Польщі Цихоцький

Найкращий час для вступу України до ЄС - поки його очолює Швеція, але треба завершити реформи в судовій сфері й боротьбі з корупцією.

Про це заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в етері Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

"Треба знайти компроміс між темпом наближення України до Європейського Союзу та якістю. Було дуже добре сказано, цього очікувала європейська делегація, що вже в цьому році, до кінця 2023 року, Європейська комісія проаналізує можливість початку ініціації про акцесію. З іншого боку, було сказано, що є прогрес, але ще не закінчено реформи в судовій сфері, у боротьбі з корупцією, про нацменшини було сказано. Тобто є гарна комунікація. Ми з головою європейської делегації Матті Маасікасом усі працюємо, і перш за все посли держав G7. І українська сторона добре розуміє, конкретно, про що ми говоримо", - зауважив він.

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За словами посла, у питанні Конституційного Суду йдеться про міжнародних експертів, котрі оцінюють суддів-кандидатів. Щодо боротьби з корупцією, потрібно запустити роботу САП, призначити голову НАБУ. Бартош Ціхоцький зазначив, що є комунікація й усі розуміють, що необхідно зробити.

"Я впевнений, що цей саміт був історичним. Він був, здається, 24-им, але я не думаю, що навіть великий експерт з ЄС зможе сказати щось про 20-ий, 18-ий чи 15-ий, а про 24-ий говоритимуть. Там багато часу було присвячено війні, допомозі макрофінансовій з боку ЄС у галузі енергетики. Також дуже нестандартне рішення про збільшення бюджету на фонд миру, завдяки якому держави ЄС можуть надавати вам озброєння, - це величезні гроші, цього ніколи не було. ЄС робить безпрецедентні кроки до вас, і Україна робить безпрецедентні кроки в бік ЄС. Але процес не закінчено. Треба розуміти, що зараз, коли очолюють ЄС шведи, це може бути впродовж деякого часу, - найкращий момент, щоби зробити ривок, прорив уперед", - наголосив посол Польщі.

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