Зеленський утворив військову адміністрацію у Чернігові
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Президент України Володимир Зеленський утворив Чернігівську міську військову адміністрацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента.
Згідно з указом, створюється Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області.
Президент доручив Генштабу ЗСУ та Чернігівській ОВА здійснити заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації.
Указ датований 7 лютого 2023 року. Розпорядження про призначення начальника військової адміністрації наразі ще немає.