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Зеленський утворив військову адміністрацію у Чернігові

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Президент України Володимир Зеленський утворив Чернігівську міську військову адміністрацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента.

Згідно з указом, створюється Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області.

Президент доручив Генштабу ЗСУ та Чернігівській ОВА здійснити заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації.

Указ датований 7 лютого 2023 року. Розпорядження про призначення начальника військової адміністрації наразі ще немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський утворив чотири військові адміністрації на Херсонщині

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    А главами в ВГА будут снова такие воры, предатели и коррупционеры, как в Херсоне?
  • Юрій Вінгорськи
    ну тут вже як єрмак скаже
    буде щось з двох
    або такий самий
    або ще гірший...
  • 18c49ed2
    Да там все такие же. Что друзья предателя Портнова - Смирнов и Тартаров. Что ОПЗЖист Шурма. Что помощник Тадеева Ермак. Метки негде ставить.
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