Зеленський утворив військову адміністрацію у Чернігові

Президент України Володимир Зеленський утворив Чернігівську міську військову адміністрацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента.

Згідно з указом, створюється Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області.

Президент доручив Генштабу ЗСУ та Чернігівській ОВА здійснити заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації.

Указ датований 7 лютого 2023 року. Розпорядження про призначення начальника військової адміністрації наразі ще немає.

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