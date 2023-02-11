Вагнерівці допомагають Сербії організувати "кримський сценарій" на Балканах, - президентка Косова Османі

"Вагнерівці" у співпраці із сербськими воєнізованими формуваннями завозять до Косова контрабандну зброю та військову форму без розпізнавальних знаків.

Про це в інтерв'ю виданню The Telegraph заявила президентка Косова Вйоса Османі, попередивши про можливий напад на країну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, між підготовкою Сербії та окупацією Криму росією у 2014 році можна провести паралелі. Мова йде про події, коли так звані "зелені чоловічки" підготували ґрунт для захоплення Криму.

"Вони привозять зброю і форму, та формально не є частиною сербської армії. Сербія хоче досягти своїх цілей, не називаючи це військовою операцією", – заявила Османі, додавши, що секретна операція покликана закласти основу для можливого гібридного нападу Сербії з метою захоплення косовської території.

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За її словами, мета Сербії - підготувати ситуацію для можливої анексії, однак не за допомогою традиційної військової операції, а за допомогою гібридної атаки.

"Якщо ви подивитеся на те, що путін зробив у 2014 році, то це повна копія, це та ж сама програма дій. Спочатку він використовував росіян, які там жили, потім він створював всілякі операції під фальшивим прапором, а потім послав ці воєнізовані групи", - сказала Османі.

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Президентка Косова заявила, що Белград продовжує нагнітати напруженість у регіоні у співпраці з російською групою "вагнера", яка нещодавно почала розміщувати оголошення про найняття сербських новобранців для участі у війні в Україні.

За її словами, є чіткі докази того, що сербські воєнізовані групи планували й організовували це з вагнерівцями. Країна зараз розслідує питання, скільки їх було на кордоні чи на території Косово.