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Данілов про майбутній "Рамштайн": "Побачимо дуже багато "цікавих речей"

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олексій,данілов
Наступного тижня відбудеться новий "Рамштайн", який покаже дуже багато "цікавих речей".

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Данілов наголосив, що постачання зброї та інших речей буде відбуватися за відповідними планами.

"Хочу сказати, на наступному тижні буде новий "Рамштайн". Ми там побачимо дуже багато "цікавих речей",- наголосив секретар РНБО.

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Він пояснив, що не хоче заздалегідь розповідати всі подробиці, проте зазначив, що це буде ще один прорив у відносинах з українськими партнерами.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk 3d15560e
    дермак тоже поспешил высрать что дальнобойное уже на мази, а потом позорно менял пост
  • 5 копійок
    Кожен зелений хоче показати що він знає більше всіх.
  • Женя-Женя
    у нашей власти вирус словесного поноса. Кто не придет - этим заражается.
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