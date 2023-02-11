Данілов про майбутній "Рамштайн": "Побачимо дуже багато "цікавих речей"
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Наступного тижня відбудеться новий "Рамштайн", який покаже дуже багато "цікавих речей".
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Данілов наголосив, що постачання зброї та інших речей буде відбуватися за відповідними планами.
"Хочу сказати, на наступному тижні буде новий "Рамштайн". Ми там побачимо дуже багато "цікавих речей",- наголосив секретар РНБО.
Він пояснив, що не хоче заздалегідь розповідати всі подробиці, проте зазначив, що це буде ще один прорив у відносинах з українськими партнерами.