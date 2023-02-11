На окупованій Херсонщині фіксуються численні випадки мародерства, награбоване вивозять вантажівками, - Генштаб
2 56214
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо мародерства росіян на окупованій Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомці зазначається: "У Новій Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області, у період з 7 по 9 лютого спостерігаються численні випадки мародерства російськими загарбниками. Новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних військ активно завантажують награбоване майно у військові вантажівки".