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На окупованій Херсонщині фіксуються численні випадки мародерства, награбоване вивозять вантажівками, - Генштаб

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мародерство,окупанти
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо мародерства росіян на окупованій Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомці зазначається: "У Новій Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області, у період з 7 по 9 лютого спостерігаються численні випадки мародерства російськими загарбниками. Новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних військ активно завантажують награбоване майно у військові вантажівки".

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Нация патологических воров. Воруют всегда и все - начиная от истории и заканчивая штопанными носками и старым бельем.
  • три - пятнадцать
    хтось десь колись чув про окупантів не мародерів?
  • три - пятнадцать
    мародерити і грабувати - "Це військові трофеї"?
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