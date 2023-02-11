Росіяни обстріляли Харків ракетами С-300, ушкоджено інфраструктурний об’єкт, поранено 1 людину, - ОВА

Російські окупанти ввечері 11 лютого обстріляли Харків ракетами С-300.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив: "За попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються".

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Пізніше Синєгубов написав: "Внаслідок ударів окупантів осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано, медики надають всю необхідну допомогу"