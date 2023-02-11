Новини

Росіяни обстріляли Харків ракетами С-300, ушкоджено інфраструктурний об’єкт, поранено 1 людину, - ОВА

4 74126
пожежа,дснс,харків
Російські окупанти ввечері 11 лютого обстріляли Харків ракетами С-300.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив: "За попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються".

Читайте також: Росіяни завдають ударів по Харкову та області, - Синєгубов

Пізніше Синєгубов написав: "Внаслідок ударів окупантів осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано, медики надають всю необхідну допомогу"

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
    так я про те що Ігнат казав що треба знищувати на території супротивника установки с300 с400 так все це в воздусі і повисло нема волі то таке і маємо
  • Amber
    Ох і мразота кацапська , як же я вас ненавиджу 😡
  • Власов Сергей b3083465
    где там спутник притулы который все видит нельзя ударит по с300 в белгородской области пусть Харьков уничтожают или не на часі или как морские дроні тоже бороздят степи
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини