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Росія працює над проєктом "Друга Україна", щоб примусити нас до ситуації двох Корей, - Данілов

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олексій,данілов
У Росії заявили, що готові до мирних переговорів з Україною, але без будь-яких попередніх умов та "на основі тієї реальності, яка існує". Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив таку їх пропозицію.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується пропозиції цього хлопа з Москви. Це вже не перший вкид. У них зараз йде робота над проєктом "Друга Україна", - сказав Данілов.

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За його словами, росіяни сьогодні реанімують політтехнологів часів Януковича, і вже починають свою брудну роботу на території України, щоб "примушувати нас до ситуації двох Корей".

"Деякі діячі, прізвища яких ніколи не називаються, які були під личиною ОПЗЖ, а потім заново перефарбувалися, вони сидять зараз у Монако і це супроводжують. Повірте, жодної "Другої України" не буде", - зазначив секретар РНБО.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
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  • kelt kant
    зелене шапіто тестує суспільство на сприйняття пропозицій москалоти щодо погодження з "планом *****", а щоб краще "заходило" електорату, то застосовують терміни "дві Кореі" та інший кацапський шлак... Які нах дві Кореї??? Тоді в Кореї фактично була громадянська війна про-комуністичної північної частини Кореї з антикомуністичною північною Кореєю, а в Україні не було й немає громадянської вйни, Україна з 2014 р. воює з москальськими окупантами та їхніми колаборантами, як відкритими так і замаскованими.
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