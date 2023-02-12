За три дні наступу під Вугледаром та Авдіївкою російська армія втратила 103 одиниці техніки, - дослідження Oryx

Лише за три дні наступу під Вугледаром та Авдіївкою російські загарбники втратили щонайменше 103 одиниці військової техніки. Серед втрат 36 бойових танків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє нідерландський OSINT-проект Oryx,

Йдеться про втрати окупантів 8-10 лютого. Вражаюча кількість втраченої техніки свідчить про невдалі штурми окупантів поблизу цих населених пунктів.

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Водночас українські Сили оборони за цей час втратили 20 одиниць техніки, зокрема 2 танки. Співвідношення російських та українських втрат до вечора 10 лютого становило близько 5:1, загальне співвідношення втрат - 9189 та 2941, або 3,12:1.

Аналітики формували звіт про втрати на основі підтверджених на фото чи відео транспортних засобів і техніки. Очевидно, реальна кількість "мінуснутої" техніки противника вища.

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