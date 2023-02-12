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За три дні наступу під Вугледаром та Авдіївкою російська армія втратила 103 одиниці техніки, - дослідження Oryx

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вугледар
Лише за три дні наступу під Вугледаром та Авдіївкою російські загарбники втратили щонайменше 103 одиниці військової техніки. Серед втрат 36 бойових танків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє нідерландський OSINT-проект Oryx,

Йдеться про втрати окупантів 8-10 лютого. Вражаюча кількість втраченої техніки свідчить про невдалі штурми окупантів поблизу цих населених пунктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невдалий наступ РФ під Вугледаром свідчить про низький рівень підготовки мобілізованих росіян, - ISW

Водночас українські Сили оборони за цей час втратили 20 одиниць техніки, зокрема 2 танки. Співвідношення російських та українських втрат до вечора 10 лютого становило близько 5:1, загальне співвідношення втрат - 9189 та 2941, або 3,12:1.

Аналітики формували звіт про втрати на основі підтверджених на фото чи відео транспортних засобів і техніки. Очевидно, реальна кількість "мінуснутої" техніки противника вища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вон башня, а вот сам танчик", - російські окупанти показують свою розбиту техніку під Вугледаром. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Amber
    Всіх кацапів потрібно вбити , спалити і порвати на шматки , які пруться на нашу землю😠
  • Volodymyr Zakaluzhnyi
    маршал гєрасімов встановлює рекорд за рекордом: майже 1200 дохлих свинособак за добу, 100 одиниць техніки. і це він ще нєначінал🤪... достойний внук дєдушкі жукова
  • Йцу Кенг 07b0c614
    IrіsFlo @KonkordiyaGrey https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1624532540701700097 37 мин
    Валерій Залужний: Сили оборони України змогли відбити у окупантів низку раніше втрачених позицій.
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