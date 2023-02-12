Протягом 11 лютого авіація та артилерія ЗСУ уразили 20 районів зосередження живої сили ворога та 2 позиції ЗРК, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії за добу уразили 4 райони зосередження живої сили".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 10 лютого авіація та артилерія ЗСУ уразили 14 районів зосередження ворога, 3 позиції ЗРК, 1 склад та 2 важливі об’єкти, - Генштаб