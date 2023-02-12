Протягом 11 лютого авіація та артилерія ЗСУ уразили 20 районів зосередження живої сили ворога та 2 позиції ЗРК, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Підрозділи ж ракетних військ і артилерії за добу уразили 4 райони зосередження живої сили".