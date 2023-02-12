Сподіваюсь, що наша країна разом із Швецією влітку стане членом НАТО, - президент Фінляндії Нііністе

Президент Фінляндії Саулі Нііністе висловив сподівання, що його країна разом із сусідньою Швецією будуть прийняті в НАТО до липня поточного року.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Associated Press, про це він сказав в інтерв’ю фінському інформаційному агентству STT 11 лютого.

Водночас президент Фінляндії натякнув, що хоче, аби Вашингтон натиснув на Туреччину, щоб та схвалила заявки країн на членство. Якщо питання затягнеться, увесь процес прийому нових членів буде під сумнівом, заявив Нііністьо.

"Якщо цього не станеться до зустрічі у Вільнюсі, чому це має статися після?", – риторично запитав Нііністе.

Нагадаємо: для прийняття нових членів НАТО потрібна одностайна згода. Туреччина та Угорщина – єдині країни в альянсі з 30 членів, які офіційно не схвалили приєднання Швеції та Фінляндії. Хоча Угорщина пообіцяла зробити це у лютому, Туреччина ж не висловила готовності ратифікувати приєднання двох країн найближчим часом.

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"Я думаю, що він (президент Туреччини – ред.) за жодних обставин не піддасться жодному громадському тиску. Але якщо щось відкриється під час двосторонніх переговорів між Туреччиною та Сполученими Штатами, це може вплинути", – заявив президент Фінляндії.

Туреччина відкладає схвалення членства Швеції та Фінляндії в НАТО, оскільки, серед іншого, обурилася серією акцій у Стокгольмі, де активісти спалили Коран біля посольства Туреччини та повісили опудало Реджепа Таїпа Ердогана.

У січні Анкара на невизначений термін відклала ключову зустріч у Брюсселі, де обговорювався вступ двох скандинавських країн до НАТО.

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