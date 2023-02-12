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Американські та канадійські літаки збили невідомий об’єкт над Канадою

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трюдо,джастін
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо наказав збити невідомий об’єкт над повітряним простором Канади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив у твіттері.

"Я наказав збити невідомий об’єкт, який порушив повітряний простір Канади над Юконом", – написав Трюдо.

В операції успішно взяли участь американські та канадські літаки, зокрема F-22.

Він додав, що мав розмову з президентом США Байденом. Також, за його словами Збройні сили Канади зараз зберуть і проаналізують уламки об’єкта.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Олег Смуток 8713be8e
    Хтось інтенсивно розхитує земну кульку і кацапські роги (чи їх посіпак) видніються здаля...
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Виталий 6b40280c
    Интересно, сколько этих "НЛО" у Китая? Десятки или сотни?)
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