Американські та канадійські літаки збили невідомий об’єкт над Канадою

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо наказав збити невідомий об’єкт над повітряним простором Канади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив у твіттері.

"Я наказав збити невідомий об’єкт, який порушив повітряний простір Канади над Юконом", – написав Трюдо.

В операції успішно взяли участь американські та канадські літаки, зокрема F-22.

Він додав, що мав розмову з президентом США Байденом. Також, за його словами Збройні сили Канади зараз зберуть і проаналізують уламки об’єкта.

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