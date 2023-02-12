Від землетрусу в Туреччині та Сирії постраждали майже 26 мільйонів людей, – ВООЗ

Майже 26 мільйонів людей постраждали від землетрусу, який цього тижня сколихнув Туреччину та Сирію.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Відомство попередило, що десятки лікарень пошкоджені.

Оскільки кількість загиблих унаслідок землетрусу в цих країнах вже перевищила 25 000, агентство охорони здоров’я ООН звернулось з екстреним закликом виділити 42,8 мільйона доларів, щоб допомогти задовольнити невідкладні, гострі потреби в галузі охорони здоров’я.

За даними ВООЗ, 15 мільйонів людей постраждали в Туреччині та майже 11 мільйонів в охопленій війною Сирії.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у суботу заявив, що пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

За кількістю людських жертв землетрус займає сьому позицію серед стихійних катастроф XXI століття. Десятки тисяч людей поранені, сотні тисяч позбулися домівок.

Статистики щодо загиблих та постраждалих тварин немає. Зоозахисні організації направили свої команди до постраждалих районів на допомогу притулкам і тваринам. Тварини, що вижили, багато з яких поранені і перебувають у стані шоку, опинилися на вулиці без доступу до води та їжі.

У Туреччині громадяни критикують владу та будівельників, які, як вважається, не дотримувалися стандартів при зведенні багатоповерхових будівель у сейсмічно активних зонах. Критика звучить і на адресу президента Ердогана: у тому числі через затримки з доставкою допомоги та пізній початок рятувальних робіт. Ердоган визнав "деякі проблеми", проте зараз, за його словами, ситуація під контролем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землетрус у Туреччині: друга колона українських рятувальників із технікою прибула до пункту призначення. ФОТОрепортаж

Як відомо ранком 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.