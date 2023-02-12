Віра росіян у новий масштабний наступ послаблена невдачами під Вугледаром, - ISW

Російські загарбники готуються в найближчі кілька тижнів посилити атаки на сході України. Проте вони не мають необхідних для початку широкомасштабної наступальної операції

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Вони зазначають що, російські мілблогери виглядають деморалізованими перспективами Кремля здійснити великий наступ і звинувачують чиновників адміністрації президента РФ в створенні недосяжних очікувань.

"Інформація про тактичні невдачі окупантів навколо Вугледара Донецької області ще більше послабила віру росіян у те, що їхні війська здатні розпочати рішучу наступальну операцію", - йдеться у звіті.

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Як вказують в ISW, один із наближених до Кремля мілблогерів стверджував, що росіянам не вдалося швидко просунутися у перші дні свого наступу, аби захопити Вугледар, і що вони втратили ініціативу через швидке перекидання українськими силами резервів у цей район.

"Мілблогер відреагував на вірусні кадри, на яких ЗСУ знищують безладну колону російських механізованих військ у районі Вугледару, припустивши, що наступ там завершився", - зазначили фахівці.

В Інституті вивчення війни додали, що мілблогери використали кадри, щоб розкритикувати російське військове командування за повторення тих самих провалів, які переслідували армію РФ протягом війни проти України.

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