Атака дронами на критичну інфраструктуру: 4 "Шахеди" знищено в Запорізькій області, "Орлан-10" ліквідовано на Донеччині, - ПК "Схід"
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Напередодні ввечері ворожі дрони намагалися знову атакувати критичну інфраструктуру України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".
"Чергова ворожа атака дронів на критичну інфраструктуру регіону. За результатами роботи ППО в Запорізькій області знищено 4 "Шахеди", ще один БПЛА "Орлан-10" ліквідований на території Донецької. Тримаємо стрій!", - йдеться у повідомленні.