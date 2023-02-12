Росія вербує шпигунів у Великій Британії, - The Sun

У Великій Британії активізувалися російські спецслужби. Вони вербують шпигунів, щоб посіяти хаос у країні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Sun, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти стверджують, що вони отримали електронні листи від джерел, близьких до кремля. У цих листах йдеться, що кремль шукає людей "здатних до диверсій за великі суми грошей".

"Мета активізувати агентурну роботу у всіх сферах суспільства Британії, в основному серед державних службовців та політиків усіх рангів, у тому числі тих, хто засідає в парламенті", - йдеться у статті.

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За словами джерела, потенційних агентів можна вирахувати, посиливши спостереження за дипломатичним персоналом посольства РФ.

"Вони будуть значною мірою зосереджені на Великій Британії... щоб отримати уявлення про те, що відбувається в основі уряду, про наше ставлення до війни в Україні, про наші відносини з українцями", - сказав ексголова МІ-6 сер Річард Дірлав.

У Британії закликали депутатів та їхніх помічників зберігати пильність у відносинах з кремлем через війну в Україні.

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