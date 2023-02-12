До "Гвардії наступу" подали заявки понад 20 тис. добровольців, - НГУ

Понад 20 тисяч заявок подали добровольці, які бажають вступити до лав штурмових бригад "Гвардія наступу".

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник НГУ Руслан Музичук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В цілому, вже понад 20 тис. заявок. У нас є три основні джерела, звідки надходять заявки. Найбільшу кількість ми отримуємо через www.storm.mvs.gov.ua, де працює онлайн-анкета. По цьому каналу отримано понад 14 тис. анкет, понад 7,5 тис. з них – це заявки на вступ саме до підрозділів Національної гвардії. Також працюють ЦНАПи, "гарячі лінії", звичайно, проводиться робота через центри комплектування", - повідомив Музичук.

За його словами, наступний етап – обробка заявок. Вже після цього відібрані кандидати мають зібрати необхідні документи, пройти психологічне тестування, медичну комісію.

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"Всі ці етапи відбору необхідні, оскільки ми формуємо саме штурмові бригади. Туди мають потрапити кандидати із високою мотивацією, вони мають відповідати і іншим вимогам для формування таких підрозділів", - підкреслив речник НГУ.