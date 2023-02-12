89% українців готові продовжувати війну навіть після ядерного удару РФ, - опитування

Навіть у разі завдання Росією ядерного удару по Україні 89% українців хочуть продовжувати боротьбу. Такі результати показало опитування, проведене комунікаційним агентством thekuskt CNC на замовлення Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Для 85% опитаних можливий відхід Росії до лінії фронту на 24 лютого не був би прийнятною підставою для припинення вогню, адже переважна більшість вважають обов'язковим повернення Донбасу та Криму.

72% українців заявили про потребу довгострокових поставок зброї із Заходу. Близько двох третин переконані, що країна ніколи не буде у безпеці поза НАТО. 75% опитаних вважають, що без західних гарантій безпеки Україна ніколи не буде в безпеці від Росії.

Близько двох третин опитаних переконані, що їхня країна ніколи не буде в безпеці поза НАТО. Явна більшість більше довіряє США та НАТО в захисті своєї країни, ніж ЄС.

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