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Постачання літаків Україні має бути "спільним рішенням" союзників, - Дуда

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f-16,літак
Президент Польщі Анджей Дуда пояснив, що передача літаків F-16 через Польщу може стати серйозним викликом.

Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Дуди, ВПС Польщі налічують менше ніж 50 літаків цього типу. Окрім того, бойові літаки на кшталт F-16 вимагають дуже серйозного обслуговування, тому "недостатньо просто відправити кілька літаків F-16 для України".

Дуда також зазначив, що будь-яке рішення про постачання літаків має бути "спільним рішенням" союзників України, а не рішенням однієї країни. Він також наголосив, що "в Україну постійно потрібно постачати зброю... їй потрібні озброєння".

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Mihail IX
    Байден же сказал каждая страна решает сама. Похоже весь этот цирк с танками был только для того чтобы потроллить немцев.
  • Враг рода человеческого 666
    А самим наважитись сцикотно?
  • Alfa Alpha
    Кстати, Байден летит в Польшу. Я надеюсь, что это произойдёт 24 февраля. А Блинкен сделал очень короткое, но важнейшее заявление: "Мы (США) собираемся поменять номенклатуру поставляемого Украине оружия." Вот так.
    P.S. Шольц объявил о поставке не 14, а аж 80 Леопард-2 уже в марте. (Эту инфу надо перепроверить)
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