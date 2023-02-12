Постачання літаків Україні має бути "спільним рішенням" союзників, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда пояснив, що передача літаків F-16 через Польщу може стати серйозним викликом.

Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Дуди, ВПС Польщі налічують менше ніж 50 літаків цього типу. Окрім того, бойові літаки на кшталт F-16 вимагають дуже серйозного обслуговування, тому "недостатньо просто відправити кілька літаків F-16 для України".

Дуда також зазначив, що будь-яке рішення про постачання літаків має бути "спільним рішенням" союзників України, а не рішенням однієї країни. Він також наголосив, що "в Україну постійно потрібно постачати зброю... їй потрібні озброєння".

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