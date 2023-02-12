НАТО має намір продовжити повноваження Столтенберга до квітня 2024 року, - Reuters

НАТО планує продовжити термін повноважень генерального секретаря Йенса Столтенберга до квітня 2024 року.

Про це пише Reuters з посиланням на дипломатичні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, альянс прагне зберегти стабільність під час війни в Україні.

Очікується, що офіційне рішення буде ухвалено найближчими тижнями, оскільки існує неофіційна домовленість між 30 державами-членами щодо того, що Столтенберг має залишатися на своїй посаді після закінчення терміну повноважень 30 вересня 2023 року.

Зазначається, що продовження терміну його повноважень також дасть йому можливість головувати на 75-му ювілейному саміті організації у Вашингтоні в квітні 2024 року, а також потенційно стати президентом Світового банку, коли Девід Малпасс піде у відставку приблизно в той же час.

Рішення про те, хто займе посаду Столтенберга після закінчення терміну повноважень, ще не ухвалено, але серед провідних кандидатів на цю посаду є прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

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