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В Україні планують припинити виплачувати пенсії тим, кого звинувачують у держзраді та співпраці з окупантами, - Мінсоцполітики

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пенсіонери
У Мінсоцполітики розробили та винесли на громадське обговорення проєкт закону "Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Зазначається, що законопроєкт розроблено з метою припинення виплати пенсій особам, яких засуджено до обмеження чи позбавлення волі за вчинення кримінальних правопорушень.  А саме:

  • за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (стаття 109 Кримінального кодексу України);
  • за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110 Кримінального кодексу України);
  • за державну зраду (стаття 111 Кримінального кодексу України);
  • за колабораційну діяльність (частини третя – восьма статті 111 Кримінального кодексу України) (далі – кримінальні правопорушення проти національної безпеки України).

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Також у документі зазначається, що кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України є посяганнями на державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни, її конституційний лад. Без належної кримінально-правової охорони цих соціальних цінностей неможливе функціонування держави як гаранта дотримання прав людини та її відповідних інститутів.

"Додатковим засобом для комплексності вирішення цієї проблеми пропонується застосувати припинення виплати пенсій особам, яких засуджено до обмеження чи позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення проти національної безпеки України. Припиненням пенсійних виплат особам, засудженим за вчинення кримінального правопорушення проти національної безпеки України, виражатиметься негативна оцінка державою вчинених проти неї дій, а також осуд українського суспільства, яке відстоює свою незалежність та свободу", – йдеться у пояснювальній записці.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Vlad Hof 255f936b
    Я бы еще многие категории сюда добавил, например тех у кого в собственности по три квартиры и дома по 500 метров.
  • Валерій Сівєрянін d6131fa8
    Звали підорашенський "мір"-чумодан,вокзал,Підорашка.
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Червоний хрест пусть розбереться як оккупанти відносяться до українських полонених
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