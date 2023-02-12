Ніч на Дніпропетровщині була тихою, - облрада
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Минулої ночі рашисти не обстрілювали Дніпропетровщину.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"На Дніпропетровщині цієї ночі було спокійно. Хоч і з сигналами повітряної тривоги, втім без ворожих обстрілів і без атак, що буває вкрай рідко. Ворожі дрони, які вчора летіли до нас, були збиті силами ППО на підльоті до Дніпропетровської області. Подяка нашим захисникам і захисницям за кожну хвилину миру та спокою", - зазначив він.
Лукашук також нагадує, що за повідомленням компанії ДТЕК, світло сьогодні в області не вимикатимуть. Якщо не станеться перевантаження мереж, весь день будемо з електроенергією.