Ніч на Дніпропетровщині була тихою, - облрада

Минулої ночі рашисти не обстрілювали Дніпропетровщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"На Дніпропетровщині цієї ночі було спокійно. Хоч і з сигналами повітряної тривоги, втім без ворожих обстрілів і без атак, що буває вкрай рідко. Ворожі дрони, які вчора летіли до нас, були збиті силами ППО на підльоті до Дніпропетровської області. Подяка нашим захисникам і захисницям за кожну хвилину миру та спокою", - зазначив він.

Лукашук також нагадує, що за повідомленням компанії ДТЕК, світло сьогодні в області не вимикатимуть. Якщо не станеться перевантаження мереж, весь день будемо з електроенергією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 11 лютого росіяни тричі обстріляли Дніпропетровщину, - облрада