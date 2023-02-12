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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 137 780 осіб (+900 за добу), 296 літаків, 3280 танків, 2287 артсистем, 6488 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 12 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 137 780 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 137780 (+900) осіб ліквідовано,

танків - 3280 (+13) од,

бойових броньованих машин - 6488 (+14) од,

артилерійських систем - 2287 (+17) од,

РСЗВ - 465 (+2) од,

засоби ППО - 234 (+0) од,

літаків - 296 (+1) од,

гелікоптерів - 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2007 (+10),

крилаті ракети - 857 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5148 (+14) од,

спеціальна техніка - 215 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 137 780 осіб (+900 за добу), 296 літаків, 3280 танків, 2287 артсистем, 6488 броньованих машин 01

Дані уточнюються

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Serhiy Tokolov
    Другий день декларують по 3 повноцінні батареї стволки!
    КаZZапський артполк утилізовано, а це сотні чи навіть тисячі врятованих наших бійців!
    Слава ЗСУ!
    Смерть ворогам!
  • НБ
    За рік війни в Україні кацапи вже втратили половину свого військового потенціалу. В разі нападу вони вже нездатні захищати власну територію. То ж в разі продовження, а кацапи тупо хочуть "пабєди", кордони ********** почнуть тріщати по швам і вони нічим вже не зможуть зарадити. В випадку окупації (введення в крану іноземних військ, наприклад Китаю) вони навіть не зможуть застосувати ЯО по власних територіях... Дебіли...
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Чудово! Танчики, арта...
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