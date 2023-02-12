Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 137 780 осіб (+900 за добу), 296 літаків, 3280 танків, 2287 артсистем, 6488 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 12 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 137 780 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 137780 (+900) осіб ліквідовано,
танків - 3280 (+13) од,
бойових броньованих машин - 6488 (+14) од,
артилерійських систем - 2287 (+17) од,
РСЗВ - 465 (+2) од,
засоби ППО - 234 (+0) од,
літаків - 296 (+1) од,
гелікоптерів - 286 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2007 (+10),
крилаті ракети - 857 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5148 (+14) од,
спеціальна техніка - 215 (+1).
Дані уточнюються