З окупованого Маріуполя російські загарбники викрали щонайменше 1300 дітей, – Андрющенко

Що найменше 1300 дітей російські окупанти викрали з тимчасово захопленого Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Організацією викрадень займався терорист "ДНР" Віталій Кисельов та, уповноважена при президенті Росії з прав дитини, Марія Львова-Бєлова.

"Відшукати цих дітей вже майже неможливо й, напевно, вже не вийде до перемоги України, оскільки навіть офіс омбудсмена України не може отримати даних щодо долі викрадених дітей", - зазначив Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі блокпости на в’їздах посилили снайперськими точками, - Андрющенко