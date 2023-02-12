З окупованого Маріуполя російські загарбники викрали щонайменше 1300 дітей, – Андрющенко
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Що найменше 1300 дітей російські окупанти викрали з тимчасово захопленого Маріуполя.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
Організацією викрадень займався терорист "ДНР" Віталій Кисельов та, уповноважена при президенті Росії з прав дитини, Марія Львова-Бєлова.
"Відшукати цих дітей вже майже неможливо й, напевно, вже не вийде до перемоги України, оскільки навіть офіс омбудсмена України не може отримати даних щодо долі викрадених дітей", - зазначив Андрющенко.