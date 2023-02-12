Минулої доби росіяни обстріляли дві громади Миколаївської області, без постраждалих, - ОВА

Російські загарбники 11 лютого обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 11 лютого, о 12:18 та з 23:00 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

Також вчора, 11 лютого, о 15:50 та 23:10 зафіксовано ворожі влучання за межами населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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