Минулої доби росіяни обстріляли дві громади Миколаївської області, без постраждалих, - ОВА
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Російські загарбники 11 лютого обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 11 лютого, о 12:18 та з 23:00 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.
Також вчора, 11 лютого, о 15:50 та 23:10 зафіксовано ворожі влучання за межами населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.