На окупованих територіях Луганщини російські компанії монополізують бізнес, - ОВА
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Російські компанії відкривають свої представництва на окупованій Луганщині й швидко поглинають місцевих конкурентів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.
"Нещодавно у так званому "держбанку ЛНР" чомусь вирішили приєднатися до одного з російських. Разом із усіма клієнтами, яких ніхто й не запитував", - йдеться в повідомленні.
Аналогічна ситуація і на ринку мобільного зв'язку, місцеві оператори поки що працюють.
"Але урядом РФ вже доручено створити у так званих "ЛНР", "ДНР", а також на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей єдиного оператора мобільного зв'язку. Тобто, місцевим натякнули приготуватись до ліквідації. Інший бізнес – на черзі", - зазначили в ОВА.