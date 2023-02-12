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На окупованих територіях Луганщини російські компанії монополізують бізнес, - ОВА

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окупанти
Російські компанії відкривають свої представництва на окупованій Луганщині й швидко поглинають місцевих конкурентів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА. 

"Нещодавно у так званому "держбанку ЛНР" чомусь вирішили приєднатися до одного з російських. Разом із усіма клієнтами, яких ніхто й не запитував", - йдеться в повідомленні. 

Аналогічна ситуація і на ринку мобільного зв'язку, місцеві оператори поки що працюють. 

"Але урядом РФ вже доручено створити у так званих "ЛНР", "ДНР", а також на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей єдиного оператора мобільного зв'язку. Тобто, місцевим натякнули приготуватись до ліквідації. Інший бізнес – на черзі", - зазначили в ОВА. 

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Автор: Марина Макєєва

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