Британія може виробляти зброю в Україні, - The Telegraph

Британське озброєння та військова техніка можуть вироблятися в Україні. Це можливо відповідно до планів поглиблення зв’язків України з НАТО. Зараз тривають переговори.

Про це з посиланням на джерела пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, високопосадовці британської оборонної промисловості обговорюють подібні плани зі своїми українськими колегами. Будь-яка угода розглядатиметься як значне зміцнення відносин Великої Британії з Україною.

The Telegraph пише, що британські керівники їздили в Україну для розгляду можливості створення спільних підприємств, які вироблятимуть зброю, зокрема артилерію, та транспортні засоби на місці за ліцензією.

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Інші європейські оборонні компанії також ведуть переговори з Україною. При цьому британські компанії прагнуть випередити французьких і німецьких конкурентів, щоб поставити Велику Британію "на перше місце в черзі".

Будь-яке спільне підприємство, ймовірно, потребуватиме схвалення прем’єр-міністра Ріші Сунака. Адже Росія неодноразово погрожувала Заходу помстою за постачання зброї в Україну, і будь-яка підтримка виробництва може загострити напруженість.

У прем'єр-міністра та в Міноборони Великої Британії відмовилися від коментарів, заявивши, що це справа промисловості.

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Наголошується, якщо відповідний договір буде укладено, то це стане першим випадком спільного виробництва західного озброєння на території України.

Водночас британці зазначають, що Україна має значний досвід виробництва зброї.