Британія може виробляти зброю в Україні, - The Telegraph
Про це з посиланням на джерела пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, високопосадовці британської оборонної промисловості обговорюють подібні плани зі своїми українськими колегами. Будь-яка угода розглядатиметься як значне зміцнення відносин Великої Британії з Україною.
The Telegraph пише, що британські керівники їздили в Україну для розгляду можливості створення спільних підприємств, які вироблятимуть зброю, зокрема артилерію, та транспортні засоби на місці за ліцензією.
Інші європейські оборонні компанії також ведуть переговори з Україною. При цьому британські компанії прагнуть випередити французьких і німецьких конкурентів, щоб поставити Велику Британію "на перше місце в черзі".
Будь-яке спільне підприємство, ймовірно, потребуватиме схвалення прем’єр-міністра Ріші Сунака. Адже Росія неодноразово погрожувала Заходу помстою за постачання зброї в Україну, і будь-яка підтримка виробництва може загострити напруженість.
У прем'єр-міністра та в Міноборони Великої Британії відмовилися від коментарів, заявивши, що це справа промисловості.
Наголошується, якщо відповідний договір буде укладено, то це стане першим випадком спільного виробництва західного озброєння на території України.
Водночас британці зазначають, що Україна має значний досвід виробництва зброї.