Минулої доби росіяни обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області, - ОВА
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11 лютого рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 19 населених пунктів Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Вільнянськ, Новоданилівка, Кам'янське, Дружелюбівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Червоне, Оріхів, Мала Токмачка, Магдалинівка, Ольгівське, Новоандріївка, Білогір'я, Темирівка, Малинівка, Щербаки, Степногірськ, Степове", - йдеться в повідомленні.
Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.
Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.