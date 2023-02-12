В окупованому Маріуполі знову фіксують зростання концентрації ворожих вантажівок, - Андрющенко
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У Лівобережному районі в окупованому Маріуполі росіяни нарощують кількість своїх вантажівок з БК.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Знову Лівобережний район. Знову тут зростає концентрація військових вантажівок з БК. Схоже основна концентрація схованок планується тут.
Дійсно, складніше для ураження. Теоретично. Але, дуже теоретично ;)", - йдеться в повідомленні.