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В окупованому Маріуполі знову фіксують зростання концентрації ворожих вантажівок, - Андрющенко

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маріуполь
У Лівобережному районі в окупованому Маріуполі росіяни нарощують кількість своїх вантажівок з БК.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ. 

"Маріуполь. Знову Лівобережний район. Знову тут зростає концентрація військових вантажівок з БК. Схоже основна концентрація схованок планується тут.
Дійсно, складніше для ураження. Теоретично. Але, дуже теоретично ;)", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва

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