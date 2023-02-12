Росіяни хочуть дестабілізувати Одеську область через вкиди в соцмережах, - ОВА

Противник хоче дестабілізувати ситуацію на Одещині, роблячи вкиди в соціальних мережах.

Про це у відеозверненні сказав начальник Одеської військової адміністрації Максим Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Війна продовжується і набирає обертів, як на полі бою, так і в інформаційному просторі. Противник докладає неймовірних зусиль, щоб дестабілізувати ситуацію в області, розповсюджуючи неправдиву інформацію в соціальних мережах", - сказав Марченко.

Він зауважив, що останнім часом Одещина зазнає все більших обстрілів.

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"Разом із тим ворог проводить більш інтенсивні дії по всій лінії зіткнення. Дякуючи нашим Збройним силам, ворог не має успіху. Завдяки підрозділам протиповітряної оборони Одещини, наше небо надійно захищене. Але не варто думати, що Путін не піде на що завгодно, щоб спробувати захопити нас, жаліти Одещину та місто Одеса, як дехто чомусь каже, окупанти точно не будуть. Нещодавні ракетні та бомбові удари тільки підтверджують це", - додав голова ОВА.