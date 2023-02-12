Минулої доби рашисти 49 разів обстріляли Херсонську область, - ОВА

Російські загарбники 49 разів атакували населені пункти Херсонської області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетного удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

"Російські загарбники 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетний удар.

Херсон російська армія обстрілювала 11 разів – найбільше від обстрілів потерпав мікрорайон Острів. У місті ворожими снарядами пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських обстрілів у Херсонській області 11 лютого поранено одну особу.

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