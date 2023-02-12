На російському кораблі на МКС сталося друге з грудня витікання теплоносія

З російського вантажного космічного корабля "Прогрес-83", пристикованого до Міжнародної космічної станції, витік теплоносій. Це вже другий такий випадок з російськими кораблями за два місяці.

Про витікання повідомили в Роскосмосі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

У NASA підтвердили, що розгерметизація сталася в системі охолодження "Прогресу".

"Причина витікання теплоносія у космічному кораблі "Прогрес-82" з’ясовується. Люки між "Прогресом-82" і станцією відкриті, а температура і тиск на борту станції нормальні", - повідомили у NASA в суботу, 11 лютого. Екіпажу нічого не загрожує.

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"Прогрес-82" прибув на МКС 28 жовтня 2022 року та мав вирушити на Землю 17 лютого. Поки незрозуміло, чи вдасться відправити вантажний корабель у цю дату, чи диспетчери польоту протримають його довше, ніж планувалося, щоб розслідувати витікання.

Розгерметизацію помітили в той самий день, коли до МКС прибув інший російський вантажний корабель, "Прогрес-83".

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