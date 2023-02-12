Данія до кінця березня закриє усі центри тестування на COVID-19
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До кінця наступного місяця у Данії будуть закриті усі центри тестування на COVID-19.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Органи охорони здоров’я країни вирішили, що центри тестування мають бути закриті до кінця березня.
Це рішення відображає низький попит на тести через три роки після початку пандемії у Данії.
Закриття центрів тестування не означатиме, що пройти обстеження на COVID-19 в країні буде неможливо. Натомість ПЛР-тести робитимуть у лікарнях за наявності відповідного направлення лікарів. Якщо медичних передумов для аналізу нема, людям радитимуть використовувати тести, які проводяться самим пацієнтом.
Загалом з квітня 2020 року у данських COVID-центрах було проведено близько 67 млн ПЛР тестів, з яких 3,4 млн були позитивними.