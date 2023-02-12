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Данія до кінця березня закриє усі центри тестування на COVID-19

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До кінця наступного місяця у Данії будуть закриті усі центри тестування на COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Органи охорони здоров’я країни вирішили, що центри тестування мають бути закриті до кінця березня.

Це рішення відображає низький попит на тести через три роки після початку пандемії у Данії.

Закриття центрів тестування не означатиме, що пройти обстеження на COVID-19 в країні буде неможливо. Натомість ПЛР-тести робитимуть у лікарнях за наявності відповідного направлення лікарів. Якщо медичних передумов для аналізу нема, людям радитимуть використовувати тести, які проводяться самим пацієнтом.

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Загалом з квітня 2020 року у данських COVID-центрах було проведено близько 67 млн ПЛР тестів, з яких 3,4 млн були позитивними.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • xander 9cf28439
    І всі ковідобіси, які мріяли обколоти оточуючих, десь раптово зникли.
  • Антип61
    В Данії щеплених від ковіда 82%, щеплених бустерною дозою 62%. От тому вони можуть відмінити тестування. А ви тут байки-страшилки про фашистів розповідаєте, зовсім як кацап.
  • Валерій Сівєрянін d6131fa8
    Тобто кілька сотень тисяч померлих від цієї зарази в Україні це шоу?У мене кілька знайомих за 3-5 днів померли в лікарнях і нічого не могли зробити.Легені згорали.
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