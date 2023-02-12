На війні загинув бойовий медик морської піхоти з Кіровоградщини Максим Цимбал

Підтвердилася загибель контрактника, бойового медика морської піхоти, мешканця Олександрії Максима Цимбала. Він загинув 1 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі села Мирне Запорізької області.

Про це повідомив міський голова Олександрії Сергій Кузьменко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно тривала експертиза підтвердила смерть нашого земляка. Вже посмертно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Указом Президента України Максим Цимбал був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Нехай світла пам’ять про Героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, колег, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Низько схиляємо голови у глибокій скорботі. Про час і місце поховання буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

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