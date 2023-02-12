Сили оборони знищили 2 човни, які готувались для російських ДРГ у дельті Дніпра, - ОК "Південь"
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація залишається досить складною, але стабільно контролюється Силами оборони. Якщо протягом минулої доби ворог понад 55 разів обстрілював мирні населені пункти, то наші ракетно-артилерійські підрозділи і авіація виконали у відповідь понад 60 вогневих завдань. Є відповідні результати, є влучання в пункти збереження боєприпасів у Каховці, пально-мастильних матеріалів у Олешках, є знищення ворогом блокпосту на Лівобережжі, є також влучання з ураженням і пошкодженням великокаліберної артилерії ворога - це понад 5 одиниць, дані уточняються, і три одиниці автомобільної техніки. Також уражено 2 човни, які ворог продовжує готувати для маневрування диверсійно-розвідувальних груп в дельті Дніпра", - поінформувала Гуменюк.
Водночас вона зазначила, що ворог здебільшого займається імітацією активної діяльності, продовжує терористичні обстріли мирного населення. Речниця також запевнила, що розгортання сил противника, які б рушили в бік Херсонщини, не спостерігається. Водночас є певне скупчення військ на Запорізькому напрямку - ситуація там перебуває в зоні пильної уваги Сил оборони, сказала Гуменюк.