За останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення, - британська розвідка
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У середньому за минулий тиждень кількість ліквідованих окупантів становила 824 особи на день. Це вчетверо більше, ніж у червні-липні 2022 року.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, який було опубліковано у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Збільшення втрат серед рашистів, імовірно, пов'язане з цілою низкою чинників. Зокрема, з відсутністю навчених військових, координації та ресурсів на фронті. Прикладом цього є Вугледар і Бахмут", - йдеться в повідомленні.