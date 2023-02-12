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За останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення, - британська розвідка

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бахмут
У середньому за минулий тиждень кількість ліквідованих окупантів становила 824 особи на день. Це вчетверо більше, ніж у червні-липні 2022 року.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який було опубліковано у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ

"Збільшення втрат серед рашистів, імовірно, пов'язане з цілою низкою чинників. Зокрема, з відсутністю навчених військових, координації та ресурсів на фронті. Прикладом цього є Вугледар і Бахмут", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • аспм мпри
    Шубы из кринжового ролика росс пропаганды оказались украденными из магазина в Херсоне.
  • Amber
    Рашисти повинні всі здохнути на украінській землі 😠
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    кацапи повинні здохнути усі !!! паРаша-мацковія повинна розпастися, окуповані кацапами народи повинні здобути свою свободу і незалежність, а країни сусіди повернути усі свої автентичні землі окуповані кацапами за останні 300-500років !!!





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