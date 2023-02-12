Росія тримає у Чорному морі 12 кораблів, зокрема два ракетоносії з "Калібрами", - ОК "Південь"

Ворог тримає у Чорному морі два підводні ракетні носії із залпом до восьми "Калібрів".

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі в Чорному морі перебуває 12 кораблів у складі корабельного угруповання, один корабель чергує в акваторії Азовського моря. Це пов’язано з тим, що вщухли шторми, ситуація морська трошки заспокоїлась, тому ворог розгорнув корабельне угруповання ширше, і наразі в Чорному морі спостерігаємо на чергуванні два підводних ракетоносії – це до 8 ракет типу "Калібр", споряджених та готових до застосування", - поінформувала Гуменюк.

На її думку, така кількість говорить про імовірність точкових ударів, а не про підготовку росіян до масованої ракетної атаки. Водночас вона додала, що варто бути пильними, адже для виходу надводного ракетоносія достатньо 2-3 годин, щоб він опинився в зоні ведення бойових дій.

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