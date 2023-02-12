Резніков і Остін поговорили телефоном про артилерію та ППО для України

Міністри оборони США Ллойд Остін і України Олексій Резніков телефоном обговорили питання щодо поставок Заходом Києву артилерії та засобів ППО.

Про це повідомили в Пентагоні, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Резніков та Остін визначили, що ці питання будуть пріоритетними на засіданні Контактної групи з оборони України.

"Міністр оборони Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Резніковим щодо пріоритетів для обговорення на засіданні Контактної групи з оборони України наступного тижня у Брюсселі, включно з протиповітряною обороною та артилерією", - йдеться в повідомленні.

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У ньому наголошується, що сторони також наголосили на "важливості того, щоб засоби, обіцяні UDCG минулого місяця, були доставлені на поле бою якнайшвидше".

Резніков "представив оновлену інформацію про стан справ на місцях в Україні", повідомив Пентагон.

Своєю чергою, міністр оборони України повідомив у твіттері, що обговорив з Остіном ситуацію на фронті та пріоритети для наступного "Рамштайну".

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Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 14 лютого.

Попередня зустріч у форматі "Рамштайн" була 20 січня.