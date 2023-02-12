Росіяни затягують обміни полоненими. Кажуть, що українці нібито не хочуть повертатися додому, - Лубінець

Росіяни вигадали новий спосіб затягувати обміни. Вони заявляють, що наші військові нібито не хочуть повертатися додому,

Про це розповів в інтерв'ю Radio NV уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Дійсно російська сторона вірить в те, що таким чином вони можуть пояснити, чому вони не віддають наших героїв та героїнь. Це взагалі нонсенс. Ми почали за цим спостерігати достатньо давно, але це не було настільки масштабно, як зараз", – зазначив Лубінець.

За його словами, українська сторона надає великі списки з іменами полонених та намагається знайти порозуміння з росіянами щодо проведення обміну "всіх на всіх". Наприклад, всіх поранених на всіх поранених, всіх жінок військовослужбовиць на всіх жінок військовослужбовиць.

"Тобто на такі великі обміни. Російська сторона спочатку просто затягувала, а потім почала казати, що "у нас ці відмовилися від обміну, ці не хочуть повертатися в Україну", – пояснив Лубінець.

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Омбудсмен зазначив, що українська сторона виступила з пропозицією, аби кожен, хто нібито не хоче повертатися з полону, особисто з ним поспілкувався онлайн і сам підтвердив це. І росіяни спочатку погодились на такий формат, але в результаті скасували його як раз того дня, коли мав відбутися перший онлайн-дзвінок.

"Потім з'явилася ця заява Москалькової, що до неї звертаються вже сотні матерів, рідних, які ніби просять не повертати своїх рідних до України, бо начебто Україна одразу їх записує знову до лав ЗСУ, відправляє на війну. Знаєте, є така приказка: на злодію і шапка горить. Хто більше кричить, той і є сам злодієм", – заявив Лубінець.

При цьому за його словами, в української сторони є докази, що повторно після полону військових на фронт відправляє саме Росія. Як зазначив Лубінець, в українському полоні вже двічі побували Алєксандр Фоменко з Таганрогу і Руслан Вальяшин.

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"Це були російські військові, які потрапили в полон, повернулися, знову пішли на війну і вдруге потрапили в полон. З української сторони такого не було жодного разу і не буде", – додав Лубінець.

Він підкреслив, що Україна розуміє необхідність тривалої реабілітації наших військових після російського полону. Як фізичної, так і психологічної.

"Знаєте, вони це не лише транслюють в середині, вони думають, що можуть переконати ще когось ззовні. Бо вони направляють якісь офіційні листи на Міжнародний комітет запобігань тортурам, розказують, як Україна погано поводиться, що дійсно до них звертаються українські матері. Але навіть не можуть зрозуміти, що самі копають собі яму. Жодних доказів же не можуть надати, крім таких заяв", – підсумував Лубінець.

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