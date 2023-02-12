В Одесі з понеділка запрацює електротранспорт

З понеділка, 13 лютого, в Одесі вийдуть на лінії трамваї та тролейбуси.

Про це повідомило КП "Одесміськелектротранс", інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні пасажири! Маємо добру звістку: завтра виходимо на маршрути та чекаємо на зустріч з вами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в ДТЕК "Одеські електромережі", за даними на ранок неділі, 12 лютого, в Одеській області та Одесі в тестовому режимі починають діяти оновлені графіки стабілізаційних відключень (ГПВ) з урахуванням складної ситуації в енергосистемі після масованих обстрілів та аварій на обладнанні НЕК "Укренерго".

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Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитися з графіком можна за посиланням.