На Рівненський та Південноукраїнській АЕС вимушене зниження потужностей, - МАГАТЕ
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Через поновлення обстрілу енергетичної інфраструктури було скорочено потужності двох атомних електростанцій України.
Про це йдеться у заяві МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.
"Дві з трьох діючих українських АЕС - Рівненська та Південноукраїнська - як запобіжний засіб знизили видачу електроенергії через удари по енергетичній інфраструктурі. Через нестабільність електромережі в результаті обстрілу також зупинився один з блоків хмельницького реактора", - наголошується в повідомленні МАГАТЕ.
Уточнюється, що системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС працювали належним чином.