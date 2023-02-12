На Рівненський та Південноукраїнській АЕС вимушене зниження потужностей, - МАГАТЕ

Через поновлення обстрілу енергетичної інфраструктури було скорочено потужності двох атомних електростанцій України.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

"Дві з трьох діючих українських АЕС - Рівненська та Південноукраїнська - як запобіжний засіб знизили видачу електроенергії через удари по енергетичній інфраструктурі. Через нестабільність електромережі в результаті обстрілу також зупинився один з блоків хмельницького реактора", - наголошується в повідомленні МАГАТЕ.

Уточнюється, що системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС працювали належним чином.

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