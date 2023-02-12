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На Рівненський та Південноукраїнській АЕС вимушене зниження потужностей, - МАГАТЕ

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аес,рівненська
Через поновлення обстрілу енергетичної інфраструктури було скорочено потужності двох атомних електростанцій України.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

"Дві з трьох діючих українських АЕС - Рівненська та Південноукраїнська - як запобіжний засіб знизили видачу електроенергії через удари по енергетичній інфраструктурі. Через нестабільність електромережі в результаті обстрілу також зупинився один з блоків хмельницького реактора", - наголошується в повідомленні МАГАТЕ.

Уточнюється, що системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС працювали належним чином.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Олександр 1d917abc
    Електроенергію від реакторів неможливо передати по вай-фаю. Багато розподільчих підстанцій пошкоджено ракетами. Тобто якщо у твого провайдера чи в тебе обладнання повністю справне, але між вами десь якусь споруду з проміжним світчем було знищено-то інтернету у тебе не буде. Слава нашій ППО, проте усі 100% ракет збити майже неможливо.
  • Victor Stetsenko 8c045647
    Якщо дуже усе спростити АЕС може генерувати електроенергію, але із-за пошкодження руснею ліній і підстанцій, їй немає по чому її передавати.

    Зміна потужності реактора це не так просто і швидко, тому різка не планова зміна потреб у споживанні, чи обрив лінії це вже проблема.
  • Ivan Ivanov 21372363
    думаю, скажуть, щоб не перевантажувати пошкоджену мережу, але й треба ж їм і імпорт яклсь обгрунтувати - от і нагода
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