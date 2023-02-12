173 українські лікарні зруйновані повністю внаслідок війни, - Ляшко

1218 медичних закладів України суттєво постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 540 лікарень – зруйновані частково, а 173 – повністю.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про статистику, то 1218 об’єктів в закладах охорони здоров’я зазнали пошкодження. Якщо говорити про лікарні, то це близько 540 закладів охорони здоров’я, 173 об’єкт зруйнований повністю, більш як на 90%, і ми не розглядаємо їх як об’єкти для відновлення. В цих випадках може бути будівництво нової споруди з нуля, за новим проєктом", - зазначив Ляшко.

Міністр додав, що до багатьох об’єктів українська влада не має доступу

"Наприклад, ситуацію з медзакладами в Маріуполі ми оцінюємо тільки по тих кадрах, які бачили у відеозйомках", - розповів очільник МОЗ.

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Ляшко зазначив, що фахівці Світового банку і Всесвітньої організації охорони здоров’я оцінюють збитки для системи охорони здоров’я України у десятки мільярдів доларів. Остання цифра, яку вони презентували наприкінці вересня 2022 року, становила 26 мільярдів доларів.

Він наголосив, що найбільших руйнувань через активні бойові дії зазнали медзаклади Харківської області, у Донецьку, Луганську, Миколаєві та Херсоні. Там постраждало найбільше закладів охорони здоров’я різного рівня: від сільських амбулаторій до міських лікарень.

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