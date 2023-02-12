З 1 березня відбудеться індексація пенсій, - Мінсоцполітики

Індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня, як це передбачено профільним пенсійним законодавством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінсоцполітики.

Як зазначається, наразі Міністерство соціальної політики готує проєкт рішення Уряду, яке буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів найближчим часом.

"Відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" , індексація пенсій має проводитись щороку з 1 березня з урахуванням рівня інфляції та динаміки середнього рівня заробітної плати у попередні три роки. Уряд, як це було раніше обіцяно прем’єр-міністром та президентом, здійснюватиме індексацію вчасно", - йдеться у повідомленні.

"Соціальна підтримка і забезпечення вчасної виплати пенсій для громадян, попри складність ситуації в публічних фінансах через повномасштабну війну, залишається пріоритетом Уряду", - додають у Мінсоцполітики.

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