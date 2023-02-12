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Україна стала повністю незалежною від Росії щодо ядерного палива, - Галущенко

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ядерне,паливо
Україна диверсифікувала постачання ядерного палива для атомної генерації й на сьогодні є повністю незалежною від Росії.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ще до великої агресії Росії почали диверсифікувати постачання ядерного палива для нашої атомної генерації. Відповідно на момент, коли стався великий напад, половину всього палива ми отримували від Росії, половину від компанії Westinghouse США. Тобто по факту ми вже диверсифікували постачання палива. Відповідно, коли почалася велика агресія, ми одразу розірвали всі угоди з Росією і спокійно бачимо, як ми можемо забезпечити себе паливом без палива ТВЕЛ (російський виробник ядерного палива ВАТ "ТВЕЛ" – ред.), - зазначив міністр.

За словами Галущенко, раніше Україна вивозила відпрацьоване ядерне паливо до Росії на переробку. Проте ще  і так само до повномасштабного вторгнення зупинила цей контракт.

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"Ми повідомили росіян, що ми більше не будемо вивозити до них паливо. Тому що ми добудували в Україні сховище відпрацьованого палива, його введено в експлуатацію. І це нам так само дає можливість уникнути залежності", - сказав Галущенко.

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Для цього потрібно мати повний замкнутий цикл, а ми специ тільки по асфальту і то не своєму.
  • віктор федорович 31ee1569
    Якби наші виборці...
  • Анатолий К 65c6a92d
    Не перепрошуйте, бо це неправда. З 2014 і по 2019 рік все робилося, щоб йти подалі від москви і їхнього палива, але Вам потрібно всіх зрівняти і ****** брудом, бо тільки Боневтік, бідний і ніби єдиний, почав щось робити?
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