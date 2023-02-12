Україна стала повністю незалежною від Росії щодо ядерного палива, - Галущенко

Україна диверсифікувала постачання ядерного палива для атомної генерації й на сьогодні є повністю незалежною від Росії.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ще до великої агресії Росії почали диверсифікувати постачання ядерного палива для нашої атомної генерації. Відповідно на момент, коли стався великий напад, половину всього палива ми отримували від Росії, половину від компанії Westinghouse США. Тобто по факту ми вже диверсифікували постачання палива. Відповідно, коли почалася велика агресія, ми одразу розірвали всі угоди з Росією і спокійно бачимо, як ми можемо забезпечити себе паливом без палива ТВЕЛ (російський виробник ядерного палива ВАТ "ТВЕЛ" – ред.), - зазначив міністр.

За словами Галущенко, раніше Україна вивозила відпрацьоване ядерне паливо до Росії на переробку. Проте ще і так само до повномасштабного вторгнення зупинила цей контракт.

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"Ми повідомили росіян, що ми більше не будемо вивозити до них паливо. Тому що ми добудували в Україні сховище відпрацьованого палива, його введено в експлуатацію. І це нам так само дає можливість уникнути залежності", - сказав Галущенко.